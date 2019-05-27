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Новости

19:24

Жена Беглова за год стала богаче на 1,6 млн рублей

фото ЗакС политика Жена Беглова за год стала богаче на 1,6 млн рублей

Вечером в понедельник, 27 мая, на сайте Смольного опубликовали сведения о доходах и имуществе за 2018 год врио губернатора Петербурга Александра Беглова и его супруги, бывшего председателя комитета по делам записи актов гражданского состояния Натальи Бегловой.

Судя по представленной информации, глава города, как и год назад, владеет половиной жилого разрушенного дома общей площадью 120,6 кв. м, а также квартирой площадью 150,6 кв. м и двумя земельными участками. Его доход за 2018 год составил 6,1 млн рублей. Это примерно на 800 тысяч рублей меньше, чем годом раньше.

Годовой доход его жены, напротив, вырос с 2,8 до 4,4 млн рублей. В собственности у нее три земельных участка, полтора жилых дома, четыре квартиры и гараж для ее автомобиля Mercedes-Benz E300. Свой пост в Смольном она покинула 2 октября, за день до назначения Александра Беглова временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга.

Напомним, ранее сведения о доходах представили 7 из 13 членов правительства Петербурга.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:00    
ЧЕТЫРЕ КВАРТИРЫ И полтора дома- это круто для чиновной СТАРУШЕНЦИИ

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