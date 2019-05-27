Олег Довганюк стал самым богатым главой районной администрации в Петербурге

Глава Кронштадтского района Олег Довганюк стал самым богатым руководителем районной администрации в Петербурге. Это следует из публикованных деклараций о доходах за 2018 год.

Довганюк отчитался о доходе в 5,5 млн рублей, что больше суммы 2017 года на 3 млн рублей. Супруга главы района задекларировала доход в 3 млн рублей. Вместо квартиры в 71,6 кв.м, они приобрели жилплощадь а 88,9 кв.м.

На втором месте по размеру доходов за 2018 год находится глава Приморского района Николай Цед. Сумма его дохода составила 2,52 млн рублей. У Цеда есть квартира в 98,1 кв.м и автомобиль Audi Q-7.

Третье место занял глава Выборгского района Валерий Гарнец, который отчитался о доходе в 2,49 млн рублей. Среди тройки лидеров у него самая большая жилплощадь – 169,7 кв.м. Также Гарнец владеет яхтой «Хонда» и прицепом для её перевозки.

Глава Московского района Владимир Ушаков задекларировал доход в 2,45 млн рублей. У Ушакова самый большой список собственности среди остальных руководителей районных администраций. Он владеет 8 участками земли, 3 домами, квартирой, 2 гаражами для автомбилей и одним для лодки с комнатой отдыха.

Доход руководителя Пушкинского района Владимира Омельницкого за 2018 год составил 2,43 млн рублей. В собственности у него не ни квартиры, ни автомобиля. При этом, жилплощадь есть у его супруги и детей. Всего несовершеннолетних потомков у Омельницкого пятеро, но недвижимостью обеспечены только двое. У них две квартиры, два земельных участка и жилой дом.

У четырех глав районов доход составил 2,2 млн рублей. Это руководитель Колпинского района Анатолий Повелий, глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин, Иван Громов из Петроградского района и Василия Пониделко из Калининского.

У Разумишкина и Громова нет никакой собственности. А вот Пониделко владеет жилым домом с земельным участком, квартирой, мотоциклом Harley-Davidson и прицепом для перевозки водной техники.

О доходах в 2,1 млн рублей отчитались глава Адмиралтейского района Светлана Штукова, Дмитрий Попов из Петродворцового района и руководитель Кировского района Сергей Иванов. У каждого из них имеется недвижимость недвижимость и автомобили: Мерседес GLE, Audi A-6 и Volvo XC70 соответственно.

Меньше всех доход у главы Невского района Алексея Гульчука – 2 млн рублей дохода. У него есть участок, дом, квартира и Volvo XC 90.

Администрации пяти районов не представили данные о доходах своих глав. Это Наталья Чечина (Курортный район), Эдуард Ильин (Василеостровский район), Олег Фадеенко (Красносельский район), Константин Серов (Фрунзенский район) и Максим Мейксин (Центральный район). Все они заняли свои должности в январе-феврале 2019 года.

София Саттарова

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