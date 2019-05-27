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19:53

На сидящего в спецприемнике Волкова составили еще один протокол

фото ЗакС политика На сидящего в спецприемнике Волкова составили еще один протокол

Сподвижник политика Алексея Навального Леонид Волков, отбывающий наказание в виде 20 суток спецприемника, принял у себя в камере полицейских в качестве нежданых гостей, сообщил в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Они явились с тем, чтобы составить на оппозиционера новый протокол - по пункту 3 статьи 20.1 (неуважение к власти). Правоохранители придрались к двум твитам Волкова в микроблоге, в которых он цитирует ставшее мемом обозначение для президента Владимира Путина, в котором бранное существительное предваряется эпитетом "сказочный". Характерно, что Волков делал свои посты не развлечения ради, а приводил выдержки из апрельских стенограмм судебных заседаний.

"Леонида хотели везти сразу в Тверской районный суд, дело уже там, по этой статье ему грозит штраф до 100 тыс. рублей. Но понятно, что цель тут не штраф, а повторность, чтобы в следующий раз уже дать сутки", - написал Жданов.

В свою очередь, в настоящий момент Волков лишен свободы из-за того, что более полугода назад из-за границы комментировал интернет-трансляцию с неразрешенной акции против повышения пенсионного возраста. По мнению суда, его реплики спровоцировали активистов на то, что они поцарапали иномарку.

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