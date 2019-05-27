Глава комитета по природопользованию лишился должности

Руководитель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Игорь Григорьев прекратил исполнять свои обязанности, передает пресс-служба городского правительства.

Говорится о том, что врио губернатора Александр Беглов освободил его от занимаемого поста "на основании личного заявления".

На своем месте Григорьев проработал с августа 2015 года. Слухи о его отставке тянулись как минимум с прошлого года, во времена еще предыдущего градоначальника Георгия Полтавченко, недовольного работой подчиненного. В апреле 2018 года в здании комитета прошли обыски в связи выявленными хищениями на полигоне "Красный бор".

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