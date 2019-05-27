Петербургский жилкомсервис объявил закупку бензина на 4 млрд рублей

"Жилкомсервис №2 Кировского" района разместил на сайте госзакупок запрос предложений в электронной форме на поставку нефтепродуктов. Начальная цена контракта указана солидная - 4,2 млрд рублей.

На закупку обратило внимание издание MR7. В документации сказано, что ЖКС необходимо получить 18 тысяч литров АИ-92, 15 тысяч литров АИ-95 и 50 тысяч литров ДТ в срок с 1 июля по 31 декабря. В информационной карте закупки, как и на странице на интернет-площадке торгов, сумма контракта указана как 4 млрд рублей. В таком случае литр бензина в среднем обошелся бы организации в 50 тысяч рублей.

Впрочем, видимо, столь высокая цена указана по ошибке. В извещении, приложенном к закупке, общая сумма составляет все же 4,2 миллиона рублей, а не миллиарда.

Ранее ЖКС № 2 Кировского района приобрел 92 тысячи литров бензина на сумму 4,9 млн рублей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.