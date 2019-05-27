Как избираются петербургские врио

Георгия Полтавченко и Александра Беглова объединяет не только то, что они родились в Баку, носят усы и состоят в «Единой России». Оба пришли к выборам главы города, будучи врио губернатора, пользовались поддержкой ветеранских организаций и регулярно получали похвалы от спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. С разной успешностью оба пытались играть на любви петербуржцев к футбольному клубу «Зенит» и хвалиться своими стратегиями.

Путин видимый и невидимый

Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко хоть и правил городом неполных два срока, но избирался в губернаторы только однажды – в 2014 году. Когда двумя с половиной годами ранее он шел на первый срок, глав регионов в России не выбирали. Губернаторскими полномочиями бывшего полпреда в Центральном федеральном округе наделило городское Законодательное собрание. Кандидатуру Полтавченко тогдашний президент Дмитрий Медведев внес по предложению партии «Единая Россия».

В первой половине 2014 года губернаторы сразу нескольких российских регионов попросили президента Владимира Путина отправить их в отставку и назначить врио, чтобы принять участие в досрочных выборах в единый день голосования 14 сентября. Основная волна таких недоотставок пришлась на май. Полтавченко стал врио одним из последних, 5 июня. Его медлительность даже породила слух, что на выборы от власти пойдет другой человек.

На отставки и участие в досрочных выборах глав регионов в 2014 году толкало предчувствие валютного кризиса. «Черный понедельник» и правда случился через три месяца после единого дня голосований – 15 декабря. Вести кампанию в таких условиях было бы куда сложнее. Летом же экономические последствия от введения санкций ощущались еще слабо, а рейтинги президента Путина после сочинской Олимпиады и присоединения Крыма, напротив, были высоки как никогда.

Заручившиеся поддержкой президента губернаторы боялись упустить удачный момент. Одним из них был молчаливый и малоинициативный, но верный Кремлю Полтавченко.

Имидж Александра Беглова нарочито контрастирует с медийным образом предшественника. Новый хозяин Смольного отчитывает глав районов, предлагает президенту построить новую скоростную железную дорогу, выступает за перенос «судебного квартала» и закупку снегоуборочной техники. Путин все одобряет и желает главе города удачи.

Поддержка президента не ограничивается его личными встречами с Бегловым.

Незримый глава государства всегда рядом как вдохновить Беглова на решительные действия. В рамках своей предвыборной кампании врио играет роль маленького регионального Путина, который везде успевает и обратившись к которому можно решить любые проблемы: спасти пирожковую, достроить дом, сохранить «Добродомик». Он тоже пытается быть другом детей: строит для них горку, покупает флейту, ставит футбольные ворота. Наконец, как и Путин, Беглов объявил, что пойдет на выборы только после того, как его показательно попросили жители города. Произошло это 25 мая на встрече в Курортном районе.

- Избавьтесь от этой приставки «врио». И станьте настоящим хозяином, губернатором Санкт-Петербурга. Вы идете на выборы? - обратился к Беглову председатель совета ветеранов Курортного района Петербурга Виктор Михайлов, ранее работавший под начальством Беглова в районной администрации.

- Ну а вы поддержите, а? – ответил вопросом на вопрос временный губернатор.

В ответ раздались одобрительные аплодисменты.

Путин о своем последнем выдвижении в президенты объявил 6 декабря 2017 года. В тот день он участвовал в церемонии вручения наград премии «Доброволец России». Один из лауреатов спросил главу государства, не хочет ли он пойти на новый срок.

- Если я такое решение приму, то вы и люди близкие вам по духу поддержите это решение? – уточнил Путин.

Вечером того же дня гарант Конституции согласился.

Желающие поддержать

Не прошло и недели со дня выдвижения Полтавченко в июне 2014 года, как сразу несколько партий объявили о своей преданности губернатору. Среди них такие политические «гиганты», как «Самодержавная Россия», «Партия национальной безопасности России», «Партия ветеранов», «За женщин России» и «Трудовая партия России». Последняя, спустя пять лет, оперативнее многих отреагровала на новость о намерении Беглова идти в губернаторы. «Трудовики», которых возглавляет член фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Вострецов, разместили на своем сайте нейтрально-одобрительную новость о решении главы города. Наверняка, свои заявления сделают и другие действующие в городе политические «карлики».

Например, Казачья партия Российской Федерации, в создании которой в 2012 году принимал участие сам Александр Беглов, в то время председатель президентского совета по делам казачества.

О своей поддержке действующему главе города уже успели заявить совет Общественной палаты, организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Все они за несколько дней до выступления Беглова в администрации Курортного района выступали с просьбами, чтобы врио участвовал в сентябрьских выборах.

Раньше и чаще других публичные заявления о готовности оказать помощь врио губернатора делал лидер петербургского отделения «Единой России», спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров. Он хвалил Беглова за то, что тот лично общается с людьми и призывал всех помогать действующему главе города, но особенно часто он повторял, что президент Путин «положил свое имя и авторитет на чашу весов Беглова». Макаров едва ли не первым из публичных политиков уверенно заявил, что врио точно пойдет на губернаторские выборы и неоднократно напоминал, что партия «Единая Россия» ему поможет.

Пятью годами раньше так же преданно Макаров высказывался о Полтавченко. Накануне условной отставки главы города спикер ЗакСа говорил, что других кандидатов, отвечающих всем необходимым для губернатора требованиям, в городе нет.

- Уверен, на сентябрьских выборах Георгий Полтавченко получит самую высокую оценку своей трехлетней работы со стороны жителей города, а самое главное – мандат доверия большинства петербуржцев на продолжение работы в качестве губернатора Санкт-Петербурга еще на пять лет, - говорил Макаров на следующий день после того как Полтавченко стал врио.

Тем не менее, отношения с партией у Полтавченко и Беглова складываются по-разному. Первый участвовал в праймериз единороссов по выдвижению в губернаторы, уверенно победив президента городской Торгово-промышленной палаты и будущего депутата Госдумы Владимира Катенева и депутата ЗакСа Светлану Нестерову, которую в 2016 году задержали, а еще через два года осудили на пять лет колонии за взятку.

Беглов, опять-таки подобно Путину, в рамках предвыборной кампании решил дистанцироваться от «Единой России», в которой состоит с 2003 года. Он сам предложил изменить закон о выборах губернаторы, чтобы в них смогли принять участие самовыдвиженцы. О планах Беглова выдвигаться не от партии заявлял и Макаров.

Сердца футбольных фанатов

На следующий день после объявления о готовности участвовать в выборах, Беглов на Дворцовой площади получил в подарок от тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака мяч, которым петербургская команда играла в последнем матче чемпионского сезона.

- Может, он принесет удачу и вам, - многозначительно предположил Семак.

Демонстрировать свою поддержку и хорошие отношения с игроками и руководством ФК «Зенит» для петербургского электората очень важно. Это не Москва, представленная в главной футбольной лиге страны четырьмя командами. В Петербурге только один топовый клуб и один из самых посещаемых в Европе стадионов.

Временный губернатор помимо объездов районов, встреч с ветеранами, совещаний и кукольных представлений успевал посещать матчи петербургской команды. Каждый раз, занимая место в VIP-ложе «Газпром-арены», он попадал в объектив камер не реже, чем нападающий Антон Заболотный. В апреле он появился на субботнике в Купчино с бывшим вратарем «Зенита» и сборной России Вячеславом Малафеевым. Будущий кандидат в губернаторы и бывший голкипер вместе починили детскую горку. Об этом знаменательном событии городу рассказали десяток СМИ, освещающих буквально каждый шаг действующего главы.

Откровенно говоря, Беглову очень повезло, что в мае 2019-го, впервые за пять сезонов «Зенит» стал чемпионом страны. Глава города смог сыграть роль главного болельщика в праздновании клуба на главной городской площади, той самой, где во время прошлого своего выступления он, оговорившись, назвал петербуржцев «активнутыми и противными».

Когда в выборах участвовал Полтавченко, «Зенит» тоже уверенно шел на первом месте. Но отношения у бывшего главы города с болельщиками не сложились с самого начала. Уже в октябре 2012 года фанаты на стадионе «Петровский» пели о нем: «Губернатор жлоб». История с новой футбольной ареной-долгостроем отношения ухудшила. Попавший в интернет уже после выборов 2014 года видеоролик, на котором Полтавченко вместе с Рамзаном Кадыровым выкрикивал «Ахмат» – сила», окончательно отвернул от чиновника петербургских фанатов. Но в разгар своей избирательной кампании глава города пытался уделять должное внимание клубу и его болельщикам. Например, решал вопрос о бесплатной трансляции футбольных матчей и инспектировал ход строительства стадиона на Крестовском острове.

Стратеги из Смольного

Главное, чем похожи два высокопоставленных уроженца города Баку в свои предвыборные месяцы, – это постоянное апеллирование к «стратегии».

- Мы со своей командой разработали стратегию развития города. Мы понимаем как дальше развивать город, что нужно делать, как работать местному самоуправлению, как работать с промышленностью, с организацией, с федеральным центром, чтобы город продолжал развиваться и не имел тех проблем, которые сегодня имеет, - рассказал Беглов жителям Курортного района, согласившись выдвигаться в губернаторы. Он даже показал им папку с документами – той самой стратегией.

Ранее о своем видении развития Петербурга он рассказывал в ходе традиционного годового отчета в Законодательном собрании. Вместо отчета получилось нечто среднее между декларацией о намерениях и предвыборной агитацией.

Беглов обещал, что в ближайшем будущем доходы бюджета вырастут до 1 трлн рублей, к 2032 году в городе появится 29 новых станций метро, снег зимой будет убираться, соцобъекты начнут строиться быстрее, а власть станет еще более открытой и чуткой к чаяниям народа.

Пять лет назад, обратившись к Путину с просьбой сделать себя врио губернатора Петербурга, Георгий Полтавченко объяснил, что ему хочется реализовать «Стратегию 2030», утвержденную региональным правительством в мае 2014 года. Этот документ лег в основу предвыборной кампании главного кандидата. В нем были сформулированы 113 целей социально-экономического развития города. На выходе средние зарплаты для петербуржцев должны были вырасти до 95 тысяч рублей, средняя продолжительности жизни - увеличиться до 78 лет, уровень безработицы - снизиться до 3%, а Петербургу предстояло стать крупным инвестиционным центром.

Впоследствии «Стратегия 2030» превратилась в «Стратегию 2035». Ее откорректировали, пролонгировав на пять лет. Официально - из-за изменившейся внешнеполитической обстановки и «нарастания четвертой индустриальной революции». В Законодательном собрании этот документ критиковали еще при Полтавченко, а после его ухода и вовсе ругали при любом удобном случае. Депутаты называли его «веселыми картинками» и «обманом горожан», а также предлагали переименовать в «Стратегию стагнации».

Сергей Еремеев

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