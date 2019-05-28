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9:51

Горсуд решил оставить директора Большого театра кукол под арестом

фото ЗакС политика Горсуд решил оставить директора Большого театра кукол под арестом

Петербургский Горсуд решил оставить без изменений вынесенное Дзержинским райсудом постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора Большого театра кукол Александра Калинина до 17 июня, известили в объединенной пресс-службе городских судебных ведомств.

Калинин просил изменить ему меру пресечения на домашний арест "с любыми ограничениями", а его адвокат настаивал, чтобы его подопечного выпустили из "железной клетки", закрыв заседание от всех "посторонних". Суд оба прошения не удовлетворил.

Директор БТК, выступая на заседании, уведомил собравшихся, что на допросе у следователя он признал фактическую составляющую дела. Вместе с тем, он сообщил о готовности возместить причиненный театру ущерб, так как чувствует "внутреннее раскаяние".

Напомним, по версии следствия, Калинин мог вступить в сговор с директором коммерческой фирмы и заключить в конце прошлого года договор на поставку в учреждение культуры реквизита и декораций для представлений на 2,19 млн рублей. Затем глава фирмы якобы передала директору театра обратно из уплаченных денег 1,2 млн рублей в качестве взятки, которые и считаются присвоенными.

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