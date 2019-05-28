Адресную инвестиционную программу Петербурга в 2018 году исполнили на 80,8%

Исполнение расходной части бюджета Петербурга за 2018 год по объектам Адресной инвестиционной программы (АИП) составило 62,8 млрд рублей или 80,8% от плана, заявил председатель комитета финансов Алексей Корабельников на заседании правительства Петербурга 28 мая.

Он отметил, что это самое низкое исполнение за последние годы, но пообещал, что по итогам текущего года показатели будут лучше. Но позже признался, что на 27 мая исполнение расходной чачти бюджета по АИП составляло 18,7%, что примерно на 3% ниже, чем годом раньше.

Корабельников выделил комитет по строительству, который, по его словам, в 2019 году осваивает деньги лучше, чем в прошлом.

Председатель комстроя Леонид Кулаков, в свою очередь, заявил, что в 2018 году город расторг более 40 контрактов на строительные работы.

В целом, по информации Корабельникова, расходная часть городского бюджета за 2018 год была исполнена на 96,7% (569,6 млрд рублей).

По итогам 2017 года ее исполнили на 96,6%, а по итогам 2016 года - на 97,3%.

Сергей Еремеев

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