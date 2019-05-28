Беглов чуть не забыл поручить Елину популяризировать бюджетную политику

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил исполнение городского бюджета на 2018 год на заседании городского правительства во вторник, 28 мая.

После всех выступлений по этому вопросу он хотел перейти к следующей теме, но с места ему о чем-то напомнил вице-губернатор Евгений Елин.

Беглов выслушал заместителя и вернулся к первому вопросу, поручив тому же Елину заняться популяризацией городского бюджета среди населения.

- Бюджет для граждан должен быть понятен. Надо его популяризировать, чтобы граждане понимали, на что они тратятся, - заявил врио губернатора.

Елин пообещал внести модель нового бюджета на обсуждение населения, но Беглов отметил, что петербуржцам нужно рассказывать и об осенних поправках, в том числе, объяснять, что такое поправки.

По словам градоначальника, это - часть декларируемых им принципов "открытого города".

Беглов обратился и к вице-губернатору по строительству Николаю Линченко с просьбой сделать "популярный" сайт, на котором покупатели квартир смогут увидеть, когда рядом с тем или иным домом построят школу или детский сад.

Сергей Еремеев

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