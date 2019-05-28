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11:23

Зеленский посетил передовую Донбасса

фото ЗакС политика Зеленский посетил передовую Донбасса

Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.

Украинский лидер побывал в станицах Луганской и Счастье, где пообщался с военными о боевых действиях и их бытовых нуждах, а именно - узнал об обеспеченности техникой, местами проживания и питанием.

Посетил Зеленский и передовую, посты наблюдения и блиндажи. Как пишет президентская пресс-служба, "ближайшая позиция противника находилась на расстоянии 400 метров".

Напомним, выступая в Верховной Раде после своей инаугурации, Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе первоочередной задачей главы государства.

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15:31    
15:27. Зеленский собирается и в спальню своей жены сделать вход свободным для всех желающих мужчин! Ура!!!

15:27    
Зеленский, кстати, сделал свободный вход в свою резиденцию и сократил охрану! Не как Путин, который боится своего народа и всё больше усиливает присутствие полицаев и жандармов, в своёём окружение!

15:08    
12-06, ор же 12-25, не надоело стоять в колено.локтевой позе и воздавать хвалу Путину и антинародной ЕР? Какой ты РУССКИЙ, кстати? Как за бакинца предлагаешь голосовать и глазом его манишь, своим шоколадным. Определись за кого и с кем?

12:25    
Да, как только заработает газопровод "Северный поток-2" Путину(России) надо в срочном порядке признавать независимость РУССКИХ ДНР ЛНР, подписывать договор о дружбе и взаимопомощи, для остановки военный действий вводить на их территории по сухопутной дивизии ВС РФ и тд. В случае продолжения огня со стороны бандеровцев обрушить на них всю мощь наших вооружённых сил, чтобы неповадно было! Далее за год-два решать вопрос возвращения всей Новороссии в состав России!

12:06    
Донбасс-это Россия! Думаю уже скоро РУССКИЙ Донбасс посетит Президент России Путин!

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