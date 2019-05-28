Следом за депутатами ЗакСа экскурсии на крышах Петербурга возмутили и Беглова

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе заседания городского правительства поручил и.о. председателя жилищного комитета Василию Осипову вместе с силовиками проверить объявления об экскурсиях по крышам Петербурга.

Беглов заявил, что увидел нарисованную рекламу экскурсий у себя под ногами, когда прогуливался по городу.

По словам временного губернатора, такие мероприятия могут быть вредны для исторических зданий и опасны для жизни и здоровья посетителей, в том числе - иностранных туристов.

Осипов разделил озабоченность своего руководителя:

- Компании срывают замки, чтобы попасть на крыши и заработать деньги. Пытаемся вылавливать.

- А что вылавливать? Телефоны все есть, они на асфальте написаны, - удивился Беглов.

Напомним, ранее Законодательное собрание Петербурга приняло законопроект, предусматривающий штрафы для организаторов нелегальных экскурсий на крышах. Автором инициативы выступил единоросс Денис Четырбок.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.