Петербургскую активистку оштрафовали за участие в митинге против пенсионной реформы

В Петербурге суд назначил активистке Алене Пановой штраф в размере 10 тысяч рублей (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) за участие в митинге против пенсионной реформы, который прошел 9 сентября 2018 года, поделилась с "МБХ медиа" защитница девушки Варвара Михайлова.

"В первый раз суд назначил 10 тысяч рублей штрафа, потом городской суд отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение. Сейчас снова назначили 10 тысяч штрафа", - уточнила детали разбирательства Михайлова.

Адвокат Пановой настаивала на том, чтобы в суде были опрошены полицейские, доставившие активистку в участок и написавшие рапорты, однако они предпочли на заседание не явиться. К материалам дела также не приобщили результаты выездной работы свидетелей, заключивших, что Панова во время мероприятия помех ни для людей, ни для транспорта не представляла.

Напомним, 3 октября 2018 года Владимир Путин подписал внесенный правительством закон о повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Реакцией на одобрение данной инициативы стали массовые акции протеста по всей России. В Петербурге только за сентябрь состоялось четыре митинга: 2, 9, 16 и 22 сентября.