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Новости

12:56

Петербургскую активистку оштрафовали за участие в митинге против пенсионной реформы

фото ЗакС политика Петербургскую активистку оштрафовали за участие в митинге против пенсионной реформы

В Петербурге суд назначил активистке Алене Пановой штраф в размере 10 тысяч рублей (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) за участие в митинге против пенсионной реформы, который прошел 9 сентября 2018 года, поделилась с "МБХ медиа" защитница девушки Варвара Михайлова.

"В первый раз суд назначил 10 тысяч рублей штрафа, потом городской суд отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение. Сейчас снова назначили 10 тысяч штрафа", - уточнила детали разбирательства Михайлова.

Адвокат Пановой настаивала на том, чтобы в суде были опрошены полицейские, доставившие активистку в участок и написавшие рапорты, однако они предпочли на заседание не явиться. К материалам дела также не приобщили результаты выездной работы свидетелей, заключивших, что Панова во время мероприятия помех ни для людей, ни для транспорта не представляла.

Напомним, 3 октября 2018 года Владимир Путин подписал внесенный правительством закон о повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Реакцией на одобрение данной инициативы стали массовые акции протеста по всей России. В Петербурге только за сентябрь состоялось четыре митинга: 2916 и 22 сентября. 

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13:39    
Ограбили людей своей пенсионной реформой и думают, что все забудут о преступлении, совершенном правительством, президентом и их подручными "едросами". Судами рот не заткнёте! Уже на ближайших выборах вам всем припомнят.

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