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Новости

13:00

ВЦИОМ: За год число мечтающих о заграничном отдыхе россиян выросло почти вдвое

фото ЗакС политика ВЦИОМ: За год число мечтающих о заграничном отдыхе россиян выросло почти вдвое

Количество россиян, желающих провести отдых за пределами страны, по данным ВЦИОМ рекордно вырос за последний год. Новейшее исследование показало, что, вместо прошлогодних 21 процента опрошенных, в 2019 году за границу в праздных целях стремятся 39 процентов респондентов.

Отказ от путешествий больше половины собеседников социолоической службы объясняют исключительно нехваткой накоплений: такой ответ предпочли 53 процента россиян вместо 44 процента годом ранее.

"При этом конкретные планы россиян на лето значительно отличаются от желаемых. Так, 44% планируют остаться дома (в том году было 45%). Интересно, что этот показатель ежегодно снижается с 2004 года, идет смена возрастных поколений и менталитета", - рассказал "Интерфаксу" представитель ВЦИОМ Кирилл Родин.

В рамках репрезентативного исследования опросили 1600 россиян более чем из 80 субъектов Федерации.

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14:16    
14:08 Вывозят миллиарды из страны такие же "туристы", как и те, что наживались на строительстве Крымского моста.

14:08    
13:57. 25 миллиардов долларов по ОФИЦИАЛЬНОЙ статистике вывозится туристами за границу! Это же КОЛОССАЛЬНЫЕ деньги, которые бы могли пойти на улучшение российской туристической инфраструктуры, зарплаты работникам санаториев и отелей и тд. итп. К примеру, авто и ж\д Крымский мост с подходами через Керченский пролив стоит 3,5 миллиарда долларов, а тут туристы ежегодно грабят Россию на 25 миллиардов долларов...А потом ГРАБИТЕЛИ(!!!!!!!!!!) стонут, что зарплаты и пенсии маленькие, что пенсионный возраст подняли и тд....

13:57    
13:45 В том-то и дело, что люди хотели бы отдохнуть, от того беспредела, что твориться на родине, но накоплений на это нет. Из-за того же беспредела.

13:45    
Как-то странно и лицемерно получается... То россияне массово жалуются, что хлеба купить не на что, вторую пару обуви приобрести, то почти все хотят отдыхать за границей...И десятки миллионов отдыхают, оставляя за бугром по 25 МИЛЛИАРДОВ(!!!!!!!!!!!!!) долларов ежегодно! Это больше, чем все вместе взятые олигархи вывозят из России...Так что тогда жалуетесь на зарплату, в целом на жизнь в России???

13:21    
Сознание людей В России изменилось и продолжает меняться. Уже давно мало кто хочет реального возвращения в закрытые границы СССР, к замкнутости в своём промытом хлоркой мирке, к колючей проволоке ГУЛАГа и к поеданию спецпайков в спецквартирах. Ностальгия о советском образе жизни давно превратилась в сказку для манипулирования мозгами.

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