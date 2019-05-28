ВЦИОМ: За год число мечтающих о заграничном отдыхе россиян выросло почти вдвое

Количество россиян, желающих провести отдых за пределами страны, по данным ВЦИОМ рекордно вырос за последний год. Новейшее исследование показало, что, вместо прошлогодних 21 процента опрошенных, в 2019 году за границу в праздных целях стремятся 39 процентов респондентов.

Отказ от путешествий больше половины собеседников социолоической службы объясняют исключительно нехваткой накоплений: такой ответ предпочли 53 процента россиян вместо 44 процента годом ранее.

"При этом конкретные планы россиян на лето значительно отличаются от желаемых. Так, 44% планируют остаться дома (в том году было 45%). Интересно, что этот показатель ежегодно снижается с 2004 года, идет смена возрастных поколений и менталитета", - рассказал "Интерфаксу" представитель ВЦИОМ Кирилл Родин.

В рамках репрезентативного исследования опросили 1600 россиян более чем из 80 субъектов Федерации.