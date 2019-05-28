В России продолжает снижаться число оправдательных приговоров

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с докладом, отражающим новейшую статистику относительно судопроизводства. Согласно цифрам, давняя тенденция продолжается: количество оправдательных приговоров неуклонно падает.

"По-прежнему остается крайне малым количество оправдательных приговоров. В 2018 году их было вынесено 2 195, то есть по 0,25% уголовных дел, что на 20% меньше, чем в 2017 году (по 2751 делу - или 0,3%)", - гласит текста доклада, имеющийся в распоряжении "Интерфакса".

В своем Facebook политик Дмитрий Гудков, обеспокоенный проблемой, напомнил, что в 2014 году суды были гуманнее как минимум в два раза: тогда показатель оправдательных приговоров составлял 0,54%.

"Если продолжить этот счет, то мы поймем: к 2024 году – дате венчания Путина на царство – оправдательных приговоров в России не останется, а суд станет просто подразделением ФСИН. Адвокатура уже и сейчас – фиговый листок на волосатом теле «правосудия»", - дал мрачный прогноз Гудков.

По его словам, он знает, как изменить общий вектор "развития" судебной системы и подробный план действий излагал еще в программе трехлетней давности.