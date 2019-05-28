Цыпляев объяснил, почему Беглова понадобилось просить о выдвижении

Экс-полпред по Северо-Западу, декан юридического факультета РАНХиГС Сергей Цыпляев представил свое понимание и свою трактовку того, почему заявление врио губернатора Александра Беглова о готовности идти на выборы выглядело, по мнению многих, театрализованным, и зачем понадобилось обставлять себя людьми, специально просящими о выдвижении. По его словам, для отечественной номенклатуры произошедшее с Бегловым - давно и глубоко укорененная традиция: власть как минимум со времен его молодости привыкла к подобному стилю общения с народом, и победить эту своеобразную политическую культуру, "культурный код" не так просто. Тем не менее, необходимость "соглашаться" с просителями и идти на выборы в нынешнем случае имеет еще и более прагматичное объяснение.

Это не для избирателя здесь, это для избирателя в Кремле все происходит, потому что пошли разные сигналы, разговоры, я общался с кремлевскими "ходоками" в Москве... Возникли сомнения по поводу того, а кого же нужно выдвигать, и пошли варианты, а не сменить ли коня почти перед переправой. — Сергей Цыпляев

Именно поэтому люди из той "башни Кремля", которая заинтересована в кандидатуре Беглова, кажется Цыпляеву, стали демонстративно его поддерживать.

Напомним, что свое решение об участии в выборах врио губернатора озвучил в несколько экзотичной форме: на встрече с общественностью Курортного района ее представители стали уговаривать чиновника баллотироваться, и он скромно "согласился".

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