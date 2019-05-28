Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:50

Пресс-секретарь патриарха не понимает, почему люди возмущаются строительством храмов

фото ЗакС политика Пресс-секретарь патриарха не понимает, почему люди возмущаются строительством храмов

Россияне, пребывающие в здравом состоянии ума и духа, не могут противиться возведению православных святынь, уверен пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

"Почему люди возмущаются строительством храмов? Когда русские люди возмущались строительством храмов? Какой человек в здравом уме и адекватном нравственном состоянии будет противиться строительству церкви? Почему люди против храмов или за сквер? Почему они не выступают против строительства пивных, открытия магазинов для взрослых, которые на каждом углу и кажется, что наше население ходит в эти магазины днем и ночью", - задавался вопросами Волков на встрече с представителями прессы 28 мая.

Напомним, в Екатеринбурге недовольство местных жителей возведением храма Святой Екатерины в единственном сквере в центре города не так давно вылилось в массовую акцию гражданского недовольства. В результате возникшего общественного резонанса Владимир Путин поручил провести соцопрос и поинтересоваться у людей о месте, где они желают видеть новый храм.

Между тем, патриарх заявил, что РПЦ строит по три церкви в сутки.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:48    
15:18, Строительством соборов количество верующих не увеличить. Только дела благие могут убедить людей следовать этим путем. Помоги ближнему и сделаешь шаг к спасению, да и самому такое в радость станет.

15:39    
Да, каждый год в России вводится в строй более 1000(!!!) храмов, а общее количество прихожан на службах сокращается...Очень тревожный знак для руководства РПЦ!

15:18    
Реально в России минимум 50% россиян - убеждённые атеисты! Процентов 20-30 - ритуальщики: перекреститься могут, стакан кагора залудить, пасху, крашеные яйца съесть, в проруби искупаться и тд. и тд. Есть, конечно, истинные верующие...Всё это подтверждает количество прихожан в церквях на службы в ВЕЛИКИЕ праздники, а их всего 4 миллиона ВО ВСЕХ(!!!) церквях и соборах России, и численность падает примерно по 100 тысяч из года в год...Понятно, что РПЦ из кожи лезет, чтобы не потерять последних верующих, в том числе и строя новые соборы...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
16:21 В Конституционном суде рассмотрели жалобу на федеральный закон о митингах

15:57 В Совфеде появился новый глава комитета по экономической политике

15:21 Рублевский: На благоустройство Петербурга будет затрачено более 7 млрд

15:17 Жители района Полюстрово дождутся уборки гор мусора под окнами только к зиме

14:50 Пресс-секретарь патриарха не понимает, почему люди возмущаются строительством храмов   3

14:27 В ГИБДД предложили увеличивать штрафы за каждое повторное нарушение ПДД

14:00 Напавший на журналистов "России 24" чиновник из Хакасии написал на них заявление в полицию

13:55 Муниципал: ГИК утвердил отделения «Сбербанка» для открытия счетов кандидатов в мундепы

13:54 Цыпляев объяснил, почему Беглова понадобилось просить о выдвижении   7

13:34 В России продолжает снижаться число оправдательных приговоров   1

13:31 Комитет по образованию подтвердил закрытие школы с углубленным изучением польского языка

13:00 ВЦИОМ: За год число мечтающих о заграничном отдыхе россиян выросло почти вдвое   5

12:56 Петербургскую активистку оштрафовали за участие в митинге против пенсионной реформы   1

12:41 Беглов поручил Рублевскому подумать о туалетах

12:26 Следом за депутатами ЗакСа экскурсии на крышах Петербурга возмутили и Беглова

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.