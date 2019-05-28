В Совфеде появился новый глава комитета по экономической политике

Сенатор Андрей Кутепов занял пустующее место руководителя комитета Совета Федерации по экономической политике, пишет РБК. До того он являлся главным человеком в другом комитете законодательного органа - комитете по регламенту.

Место оставалось вакантным по той причине, что в апреле решением президента Путина занимавший его на тот момент Дмитрий Мезенцем был назначен российским послом в Белоруссии.

Официальное вступление в должность Кутепова ожидается 29 мая.

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