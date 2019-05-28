В Конституционном суде рассмотрели жалобу на федеральный закон о митингах

Представители президента и обеих палат Федерального собрания обсудили в Конституционном суде действующее законодательство, касающееся проведения митингов, говорится в тексте "Ведомостей". Формальным поводом для дискуссии стало обращение в КС иркутского пенсионера, возмущенного тем, что в прошлом году ему не дали организовать и провести уличную акцию из-за того, что он не подал сведений об обеспечении на ней безопасности. Этого аргумента хватило для того, чтобы вовсе не рассматривать заявку на уличное мероприятие. В официальном ответе организатору даже упоминалась его способность или неспособность обеспечить медицинскую помощь на митинге. Сам организатор по имени Валерий Тетерин был приглашен к обсуждению.

Собравшиеся представители разных ветвей власти пришли к противоречивым заключениям.

"Приемлемые в одном случае меры могут признаваться недостаточными в другом", - заявил представитель президента Михаил Кротов, имея в виду, что строгость рассмотрения заявок зависит во-многом от репутации подающих их людей и от ряда ситуативных факторов.

Приведенный им довод совершенно не убедил члена президентского Совета по правам человека Илью Шаблинского, сказавшего, что это означает только одно: закон трактуется и будет трактоваться произвольно, и если не прописать его более строго и точно, то конституционное право граждан собираться мирно и без оружия рано или поздно будет полностью обесценено и дезавуировано.

Тем не менее, представители Минюста, МВД и прокуратуры Кротова поддержали. Об окончательном решении по жалобе Тетерина будет объявлено отдельно и позже.