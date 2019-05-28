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28 мая, 17:16

В мае петербуржцы пожертвовали псковскому "Яблоку" больше, чем вся остальная Россия

фото ЗакС политика В мае петербуржцы пожертвовали псковскому "Яблоку" больше, чем вся остальная Россия

Лидер псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг отчитался о добровольных пожертвованиях, пришедших на счета его организации с 1 по 27 мая. Львиную долю из собранных за этот период 268,1 тысяч рублей, а именно, 156,4 тысяч, что составило 62 процента от общей суммы, прислали демократам из соседнего региона жители Петербурга.

На втором месте с огромным отрывом располагается богатейший субъект Федерации - Москва, помогшая структуре Шлосберга на сумму 68,5 тысяч рублей. Остальные регионы находятся далеко позади - они перечислили псковскому "Яблоку" в разы и десятки раз меньше, чем граждане столицы.

Благодаря всех поучаствовавших в краундфандинге, политик назвал Псковскую область "Родиной русской свободы".

"Мы работаем в любых условиях и возрождаем традиции свободной России", - заключил Шлосберг.

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28 мая, 23:00    
21-46, при Ельцине было много бардака. И ЕР называлась "Наш дом Россия" 2)Ельцин, хотя бы, убрал налог на бездетность и пенс.возраст не повысил! То что,ЕР и Пыня не могли восстановить разру[цензура]льцинскую! Им позор. 19 лет, лишь, сильней разрушали горе, правители. Так что вникай во всё сам. А, не пользуйся методичкой тролля!

28 мая, 21:46    
20-07  Развал совхозов и рост бурьяна состоялся уже тогда, когда не было даже названия "ед.Россия". Во главе страны тогда был член политбюро кпсс, запойный алкоголик-самодур. Не надо зацикливаться на"едре" .Незнание истории по молодости - не основание нести чушь.

28 мая, 20:07    
17-29, ещё бы больш было пользы, когда едро путинцы не раззорили все совхозы, колхозы и не дали бы плодородным землям зарастать бурьяном!

28 мая, 17:29    
Было бы больше пользы для Псковской области, если бы Шлосберг на эти деньги выращивал псковскую картошку, а не тратил их на подрывную работу против России в интересах Запада и "Моссада"!

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