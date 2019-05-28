В мае петербуржцы пожертвовали псковскому "Яблоку" больше, чем вся остальная Россия

Лидер псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг отчитался о добровольных пожертвованиях, пришедших на счета его организации с 1 по 27 мая. Львиную долю из собранных за этот период 268,1 тысяч рублей, а именно, 156,4 тысяч, что составило 62 процента от общей суммы, прислали демократам из соседнего региона жители Петербурга.

На втором месте с огромным отрывом располагается богатейший субъект Федерации - Москва, помогшая структуре Шлосберга на сумму 68,5 тысяч рублей. Остальные регионы находятся далеко позади - они перечислили псковскому "Яблоку" в разы и десятки раз меньше, чем граждане столицы.

Благодаря всех поучаствовавших в краундфандинге, политик назвал Псковскую область "Родиной русской свободы".

"Мы работаем в любых условиях и возрождаем традиции свободной России", - заключил Шлосберг.