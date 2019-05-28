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28 мая, 17:36

В Тульской области полиция изъяла тираж газеты КПРФ с критикой "Единой России"

фото ЗакС политика В Тульской области полиция изъяла тираж газеты КПРФ с критикой "Единой России"

В городе Новомосковске, расположенном в Тульской области, правоохранители пресекли распространение коммунистической газеты "Тульская правда", содержащей, по словам представителей КПРФ, статью с критикой "Единой России". Полицейские изъяли свыше 100 тысяч экземпляров издания.

Как только водитель выехал из типографии, его тут же остановили и без объяснения причин забрали весь тираж газеты, даже несмотря на то, что у мужчины при себе были все необходимые документы. Другие печатные издания правоохранители трогать не стали.

По утверждению коммунистов, ранее в типографию позвонили якобы из местного отделения ЕдРа с намерением за денежное вознаграждение узнать, когда выйдет новый выпуск "Тульской правды".

Номер был посвящен критике "Единой России" - в частности, реформы обращения с твердыми бытовыми отходами.

"Мы знаем, что сенатор Тульской области Дмитрий Савельев - ярый антикоммунист, который руководит сейчас предвыборной кампанией в Тульской области. Знаем, что он из Нижнего Новгорода, поэтому тесные связи с нижегородским отделением партии у него сохранились. Вероятно, по его просьбе мог произойти вот этот звонок", - поделилась в беседе с "ОВД-Инфо" пресс-секретарь регионального отделения КПРФ Вера Серебровская.

Напомним также, накануне, 27 мая, мужчина, озлобившийся на то, что коммунисты Ставрополья отказались печатать в своей газете "Родина" его статью, напал на главреда издания с ножом.

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