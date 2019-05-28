Уличный художник оставил на дверях Пулковской обсерватории антиклерикальные рисунки

Один из главных объектов, за сохранение которых в последние годы борются петербургские градозащитники, полуразрушенное здание Пулковской обсерватории 28 мая стало выглядеть несколько иначе. На деревянной двери корпуса появился минималистичный стрит-арт в исполнении художника Loketski.

Протестуя против приоритетов государства, которое, по его наблюдению, культовые постройки ставит выше научных, автор изобразил на дверях старинной постройки портрет знаменитого ученого Стивена Хокинга. Рядом с изображением физика он приписал слова, отсылающие к недавнему признанию главы РПЦ патриарха Кирилла. Надпись гласит следующее: "В сутках 24 часа и три храма", чего Хокинг никогда не произносил.

"Пулковская обсерватория, а точнее то состояние, в котором она находится, символизирует наши приоритеты. Строительству элитного жилья — да. Развитию фундаментальной науки и сохранению архитектурного наследия — нет. Половиная павильонов находится в удручающем состоянии и постепенно разрушается", - цитирует живописца ресурс "МБХ Медиа".

Борьба за Пулковскую обсерваторию началась в 2016 году. Несмотря на множественные бюрократические проволочки и хитрости, в марте 2018-го года суд запретил строительство второй очереди ЖК "Планетоград", однако вскоре разрешение на возведение комплекса все-таки было выдано. Годом позже застройщик согласился пойти на часть уступок.

Фотография: Instagram Loketski

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.