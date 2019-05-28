Петербуржцам предлагают выбрать эскиз для мемориальной доски Ленинградского рок-клуба

Товарищество "Свободная культура" предлагает жителям Северной столицы принять участие в выборе дизайна для мемориальной таблички Ленинградского рок-клуба, которую впоследствии установят на доме №13, лит. А, по улице Рубинштейна.

Монтаж памятного знака согласован с городским комитетом по культуре.

Первый этап конкурса пройдет с 28 мая по 27 сентября. За это время все желающие поучаствовать должны направить организаторам проект индивидуального дизайна таблички с рассказом о её концепции, плюс, обязательно прикрепить к письму компьютерную модель визуального отображения знака на фасаде здания. Отмечается, что максимальная стоимость проекта не должна превышать 250 тысяч рублей. Обязательно наличие следующей фразы: "В этом доме с 1981 по 1991 год работал Ленинградский рок-клуб".

Второй этап конкурса стартует 28 сентября и завершится 13 октября. В течение обозначенного времни будут определены три финалиста соревнования, чью работы до 15 декабря будут представлены публике в арт-центре "Пушкинская, 10".

Победителя конкурса организаторы планируют выбрать до 15 января 2020 года, а саму доску изготовить и установить до 27 мая будущего года.

В свое время на сцене Ленинградского рок-клуба начинали свой творческий путь такие группы, как "Кино", "Алиса", "Телевизор", "Поп-механика" и другие.