Ройзман с пониманием отнесся к нападению единоросса на журналиста "России 24"

Бывший мэр Екатеринбурга и общественный деятель Евгений Ройзман выступил с достаточно неожиданным для себя комментарием стычки корреспондента телеканала "Россия 24" и главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева. Результатом конфликта стало падение на пол журналиста, возбуждение уголовного дела в отношении чиновника и исключение последнего из рядов "Единой России".

Хорошо знакомый с бюрократической работой, Ройзман поставил себя на место провинившегося госслужащего.

"Сидит мужик, ломает голову, как и на что поделить деньги - там мост обрушился, здесь трубу прорвало... Для меня это не журналист, это пропагандист провокатор, который зашел ко мне с совершенно конкретными задачами, и совершенно в последнюю очередь его интересует выяснение истинных обстоятельств дела", - заявил основатель "Города без наркотиков".

Против Зайцева СК возбудил уголовное дело из-за того, что он напал на телекорреспондента, пришедшего к нему на работу и ставшего расспрашивать чиновника о плохих жилищных условиях жителей Хакасии, материально пострадавших в результате пожаров 2015 года. По словам Ройзмана, проблемы погорельцев должны находиться в ведении федеральных, а не местных властей.