Жители Васильевского острова попросили Путина снести забор у реки Смоленки

Инициаторы создания парка в устье реки Смоленки 28 мая записали видеообращение к Владимиру Путину. Они попросили президента взять под личный контроль проблему. Трансляцию процесса съемки вели в группе «Парк на Смоленке».

Фоном для видеообращения стал забор, окружающий территорию, на которой василеостровцы хотят видеть парк. Жители попросили Путина, чтобы он посодействовал сносу ограждения и началу работ по благоустройству участка.

- На Васильевском острове нет ни одного парка, - обратилась к Путину местная жительница Юлия Ивасишина.

Участвовавшая в записи муниципальный депутат МО №7 Нэлли Вавилина рассказала, что изначально василеостровцы хотели организовать пикет, но в районной администрации в проведении акции отказали.

14 мая Куйбышевский районный суд отменил разрешение на строительство апарт-отелей, которые должны были появиться в устье Смоленки. Поправка в закон о ЗНОП, согласно которой этот участок признали зоной зеленых насаждений общего пользования, вступил в силу 29 марта. Однако работы по благоустройству до сих пор не начались.

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