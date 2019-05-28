Протестующий архангелогородец получил повторный штраф в размере 200 тысяч рублей

Борющийся со строительством мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области активист Дмитрий Секушин ожидаемо для себя самого получил второе крупное денежное наказание за участие в одном и том же уличном мероприятии.

За несанкционированный митинг в центре Архангельска 7 апреля во второй раз ему присудили одну и ту же сумму - 200 тысяч рублей, передает издание "МБХ Медиа".

Тогда в столице региона прошел рекордный по численности народный сход. Воодушевившись успехом акции, его участники объявили о бессрочном протесте. Одна часть недовольных граждан устраивает митинги и пикеты в самом Архангельске, другая - на месте строительства мусорного полигона, возле станции Шиес, где в последнее время их разгоняют и избивают сотрудники ЧОП.

Северяне недовольны завозом на их территорию подмосковного мусора. Их актуальный солидарный лозунг звучит так: "Поморье - не помойка".