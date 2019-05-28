МИД вызвал испанского посла для разъяснений

После того, как МИД стал в курсе слов и.о. испанского пресьер-министра Жосепа Борреля о якобы вражеской сущности российского государства, представители ведомства пригласили испанского посла Фернандо Вальдерраму Пареху на разговор в министерских стенах. Об этом говорится на сайте правительственного подразделения.

"Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время", - гласит официальное сообщение.

Суть претензий российских чиновников, в их версии и трактовке, состоит в том, что на прошлой неделе Боррель позволил себе отозваться о российском государстве как о "старом враге, вновь заявляющем о себе и представляющем угрозу".