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28 мая, 21:05

Суд оштрафовал активиста на 20 тысяч рублей из-за акции против Беглова

фото ЗакС политика Суд оштрафовал активиста на 20 тысяч рублей из-за акции против Беглова

Куйбышевский районный суд 28 мая назначил штраф в 20 тысяч рублей петербургскому активисту Вадиму Казаку за нарушение правил проведения уличной акции 21 мая у Гостиного двора. Об этом ЗАКС.Ру рассказал сам активист.

Казак был задержан во время одиночного пикета на площади Восстания 26 мая. В ходе своей акции он требовал отменить "муниципальный фильтр" и зарегистрировать депутата Заксобрания Бориса Вишневского в качестве кандидата в губернаторы. Пикет продлился недолго - почти сразу к активисту подошла полиция.

Правоохранители объяснили задержание жалобой на "двойное пикетирование": якобы во время акции 21 мая, посвященной врио губернатора Александру Беглову, оппозиционер не соблюдал правила одиночного пикета и стоял рядом с еще одним человеком с плакатом. Сам же Казак объяснил, что к нему действительно подходила женщина с плакатом, но он тут же свернул свой и отошел. 

Вадима Казака оставили на ночь в отделе полиции дожидаться суда. На заседании 27 мая он ходатайствовал об отложении рассмотрения для поиска адвоката. Судья перерыв одобрила, но вместо поиска защитника активисту пришлось провести вторую ночь в отделе полиции. Как он рассказал ЗАКС. Ру, правоохранители отбирали у него мобильный телефон. 

Сегодняшнее решение суда Казак планирует оспорить.  



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28 мая, 23:06    
Беспредел!
Агитировать можно только за Брехлова/Бухлова.

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