В Россельхознадзоре поддержали частичный запрет для россиян на ввоз продуктов из-за границы

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт поддерживает частичный запрет на ввоз молочных и мясных продуктов из-за границы для личных нужд, передает ТАСС.

После заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе Данкверт заявил, что следует ввести запрет на «те вещи, которые несут большие риски», но «до абсурда доходить не надо». Запрет на ввоз молочной и мясной продукции действуют «во всех цивилизованных странах», подчеркнул глава Россельхознадзора, и «не нужно политизировать и делать из этого большой проблемы».

«Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье», - привел пример Данкверт. Он отметил, что молочные и мясные продукты могут представлять угрозу вне зависимости от ввозимого объема.

В апреле Национальная мясная ассоциация предложила ввести подобный запрет. По мнению представителей ассоциации, в продуктах из мяса и молока могут содержаться опасные штаммы вирусов. В «запретный» список предлагали внести хамон и пармезан. В правительстве сообщали, что таких ограничений вводить не собираются.

С 2014 года западные страны ввели в отношении России санкции - как ответ на вхождение Крыма в состав РФ. В ответ власти РФ в августе 2014 года ввели продовольственное эмбарго в отношении стран, поддержавших антироссийские санкции.

Сейчас в Россию запрещен ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Действие продуктового эмбарго продлено до конца 2019 года.