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9:52

Социологи назвали регион с самым низким рейтингом Путина

фото ЗакС политика Социологи назвали регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, пишет РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение». Опрос проводился для администрации президента.

Только 36% респондентов оказались готовы проголосовать за Путина, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье. В среднем по стране этот показатель составил 48%. 

Тот же опрос показал, что хуже всего с электоральным рейтингом у «Единой России» в Хабаровском крае: там правящую партию готовы поддержать лишь 21% опрошенных жителей. В среднем по стране партию поддержали 34%.

25 мая ВЦИОМ сообщил о падении рейтинга Путина до исторического минимума – 31,7%. Глава центра Валерий Федоров в эфире программы Hard Day’s Night на телеканале «Дождь» назвал причиной этого «непонимание, когда нам станет жить лучше».

 

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12:45    
12:39. Смотри внимательнее текст информации на сайте, где есть эти 48%!

12:39    
10-18, можно узнать из какого "правдивого" источника, узнали, что за Пыню проголосовало 48% д[цензура]ов? Если по ТВ услышали? Не секрет, что оттуда вся ложь прёт! Если Путин сказал? То он нам 19 лет врёт и обещает. Ни одного слова правдивого не сказал! Ни одного, своего, предвыборного обещания не выполнил! Так, что не надо врать, тролль, пригожинский!

12:35   Кеша  
10:48 "948%(!!!!!!) россиян готовы проголосовать за Путина без всякой предвыборной агитации!!!!!!!!" Кого вы пытаетесь насмешить? Мало того, что Киселевы и Соловьевы практически без остановки лижут задницу "вождю", мало того, что любая альтернатива преследуется, так еще и закон специальный придумали, чтобы народ не вздумал называть плешивого сказочным.

11:24    
10:18 48% в почти тоталитарных условиях работы СМИ - полный провал режима.

10:29    
Придется старику Кабаеву ехать на гастроли в НХЛ.

10:18    
48%(!!!!!!) россиян готовы проголосовать за Путина без всякой предвыборной агитации!!!!!!!! Да такого результата нет ни у кого в мире! Вон француз Макрон, которого обыграла Ле Пэн на выборах в европарламент, набрал аж 21,8%...

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