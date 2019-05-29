Социологи назвали регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, пишет РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение». Опрос проводился для администрации президента.

Только 36% респондентов оказались готовы проголосовать за Путина, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье. В среднем по стране этот показатель составил 48%.

Тот же опрос показал, что хуже всего с электоральным рейтингом у «Единой России» в Хабаровском крае: там правящую партию готовы поддержать лишь 21% опрошенных жителей. В среднем по стране партию поддержали 34%.

25 мая ВЦИОМ сообщил о падении рейтинга Путина до исторического минимума – 31,7%. Глава центра Валерий Федоров в эфире программы Hard Day’s Night на телеканале «Дождь» назвал причиной этого «непонимание, когда нам станет жить лучше».