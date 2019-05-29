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10:31

В аппарате Москальковой сочли провокации активистов причиной массовых задержаний на Первомае

фото ЗакС политика В аппарате Москальковой сочли провокации активистов причиной массовых задержаний на Первомае

Участники согласованного первомайского шествия в составе оппозиционной колонны сами спровоцировали правоохранителей на задержания, в том числе тем, что скандировали «антиправительственные лозунги» при формировании колонны, и «активными действиями» при движении, следует из письма аппарата уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, копия которого есть в распоряжении MR7.

В письме Москальковой петербургскому омбудсмену Александру Шишлову утверждается, что в массовых задержаниях 1 мая виноваты организаторы шествия, а сами действия полицейских названы вынужденной мерой, чтобы не допустить «массовых беспорядков». В письме не упоминается, что шествие началось с задержкой более чем в полчаса из-за усиленного досмотра активистов и их плакатов и удерживания участников силовиками, но сказано, что при формировании колонны «приблизительно в 11:15» участники начали выкрикивать «антиправительственные лозунги». Тогда сотрудники «Росгвардии» задержали трех человек, но сразу отпустили, утверждают в аппарате Москальковой. Хотя задержаниями на митингах занимаются сотрудники полиции, а росгвардейцы только передают им нарушителей порядка.

Участники первомайского шествия провоцировали полицейских «на активные действия», заявлено в письме Москальковой. В том числе, говорится в письме, организаторы у станции «Маяковская» якобы «убедили участников остановиться и не продолжать шествие, требуя отпустить задержанных граждан» - это омбудсмен сочла попыткой «организовать незаконный митинг», из-за которого другие позади колонны «не смогли продолжить праздничную демонстрацию». Кто из демонстрантов мог идти после оппозиционной колонны, которая была последней на шествии – не уточняется. 

Все это происходило с 11:15 до 13:10, хотя к часу дня колонна должна была уже находиться на площади Ленина. Правда, перекресток Невского и Литейных проспектов, куда должна была свернуть колонна, был перекрыт спецтранспортом как минимум с 12:17. Как должны были активисты попасть на площадь Ленина при перекрытом Литейном проспекте, по которому был согласован маршрут, в ответе Москальковой не уточняется. 

В 13:10 полицейские призывали «продолжить шествие и не поддаваться на провокацию», но организаторы перегородили проезжую часть, утверждается в письме Москальковой. Провокацией сочли то, что несколько человек сели на асфальт, а другие участники «скандировали лозунги в адрес действующей власти». Тогда полицейские увидели «угрозу возникновения массовых беспорядков», потому что «организаторы шествия потеряли контроль», говорится в письме омбудсмена, а в 13:30 предложили участникам шествия разойтись, якобы потому что порядок мероприятия нарушен. Участники якобы не послушались, тогда правоохранители стали вытеснять их на тротуары Невского, и для «стабилизации ситуации были задержаны несколько зачинщиков». Всего омбудсмен насчитала 53 задержанных, из которых 47 получили протоколы об административных правонарушениях. По данным ОВД-инфо, в автозаки в тот день отправились более 60 человек.  

«Незаконные действия участников шествия привели к перебою работы общественного транспорта. Многие люди опоздали на поезда», - заявлено в ответе Москальковой. Откуда у аппарата омбудсмена эта информация – неизвестно: в социальных сетях и в официальных сообщениях РЖД подобных данных нет. 

Шествие 1 мая для оппозиционной колонны было согласованным, но полиция в день мероприятия не пропустила баннеры с критикой Беглова и «Единой России». Вскоре после старта колонны начались жесткие задержания, в ходе которых в автозаки попали более 60 человек, несколько человек получили серьезные травмы от действий силовиков, а шествие фактически было сорвано. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

Врио губернатора Алекcандр Беглов, выступая в ЗакСе 15 марта, заявил, что лозунги якобы были оскорбительными. Какие именно лозунги он счел таковыми – «Питер без Беглова», «Мы против Беглова и "Единой России"» или другие – не уточняется. ЗАКС.Ру собрал фотографии с некоторыми первомайскими плакатами, которые могли бы быть обидными, по версии Беглова.

 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:42    
13:25. Прозападные-это те, кто хотел бы видеть слабую, без сильной армии и геополитических амбиций, раздробленную и никчемную Россию вассалом западного мира с его евро"ценностями"-мерзостями, вроде свободы гомосексуализма и наркотиков, массовой педофилии, с полигамными семьями и тд. Вот их то я и ненавижу и готов под лай караульных овчарок грузить их в телячьи вагоны и отправлять по сибирским лагерям, местам отсидки их единомышленников-антисоветчиков 30-х годов!

14:26    
13:18.Ну, космонавтам спасибо! Всем, кто не даёт поднять головы прозападным мразям, тем, кто не признаёт Крым российским, кто против российского доминирования в Сирии, кто против помощи РУССКИМ людям Донбасса и тд. Скоро донбасцы с боевым опытом подъедут в Россию(Питер), став гражданами России, тогда жёстко помогут "космонавтам" в наведение порядка, нейтрализации американских подстилок! Ждём!!!

13:25    
12:42, Вам уже объясняли, что прозападные - те, кто вредит отечеству, осла[цензура]ет его, растаскивает и транжирит природные ресурсы на дворцы и яхты, обирает жителей, отбирая у них социальную поддержку, пенсию. Не узнали своих хозяев?

13:18    
12:42 Питерская полиция стояла в оцеплении. Разгоном занимались натасканные на людей "космонавты". Для этих граждан не существует никаких законов, кроме приказов их непосредственного начальства. Чиновники из Комитета по безопасности Смольного это знают и пользуются, зная, что в случае чего, всегда могут спрятаться от ответственности. Пока существует эта система круговой поруки во власти.

12:42    
Огромнейшее спасибо питерской полиции за разгон 1 мая этих прозападных мразей! Только надо в разы жёстче действовать!

11:03    
Москалькова - не правозащитник, а марионетка. Можно предположить, что она даже не читала то, что подписывала.

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