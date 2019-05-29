РКН требует от E1.RU удалить с YouTube трансляции протестов в Екатеринбурге из-за комментариев

Роскомнадзор прислал E1.RU письмо с требованием удалить с YouTube-канала две онлайн-трансляции протестов против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге, сообщает издание.

По словам представителей РКН, удалить видео потребовала прокуратура – из-за комментариев к роликам. В них прокуратура усмотрела «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Руководитель юридического отдела издания Евгений Шуров сообщил, что все комментарии к видео будут удалены. По его словам, таким образом будут исключены «послужившие основанием для требования» РКН.

Перед этим РКН по аналогичному поводу потребовал удалить видео с YouTube от депутата Заксобрания Саратовской области Николая Бондаренко. Депутат отметил, что из-за комментариев к видео приходится удалять весь ролик, иначе «по закону о фейковых новостях канал заблокируют навсегда, это просто треш».

Спор вокруг строительства храма в сквере у Театра драмы спровоцировал массовые протесты в Екатеринбурге. 13 мая протестующие снесли установленный вокруг стройплощадки забор, и вскоре вместо сетки был установлен сплошной забор. После возмущений граждан забор было решено снести.

В итоге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что храм святой Екатерины в сквере возле Театра драмы возводить не станут.

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