Беглов ушел от общения с журналистами после презентации проекта "Мой город – мои возможности"

Врио губернатора Александр Беглов представил в пресс-центре ТАСС кадровый проект «Мой город - мои возможности» - и ушел сразу после этого, не оставшись на обещанный журналистам пресс-подход, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Временный глава города рассказал, что проект нацелен на привлечение молодых кадров на государственную и муниципальную службу. Планируется решение «задачи 35 на 35», уточнил Беглов.

Организаторы заявляли, что после брифинга врио губернатора ответит на все интересующие вопросы на пресс-подходе. Однако сразу после презентации проекта и показа ролика Беглов сослался на плотный график и покинул пресс-центр ТАСС.

Пресс-мероприятие врио губернатора не анонсировалось ТАСС и Смольным накануне. Также приглашение на брифинг не рассылалось СМИ, не относящимся к провластным.

Это не первый раз, когда Беглов уходит с мероприятий, не позволяя задать себе вопросы. В марте он спешно покинул заседание Совета по наследию, объявив его сразу после своего выступления закрытым, и несмотря на возмущение участников, ждавших обсуждение проекта. После этого Беглов поехал в пирожковую на Московском проспекте, которая была под угрозой закрытия.

София Саттарова

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