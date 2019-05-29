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11:32

Кирилл Рогов: Масштаб протестов не отвечает вредности последних законов

фото ЗакС политика Кирилл Рогов: Масштаб протестов не отвечает вредности последних законов

Политолог Кирилл Рогов попытался взвесить на двух чашах весов запретительные законы, утвержденные за последний год, и общероссийскую реакцию граждан на них. Сделав это, он признал, что государственная власть необычайно эффективно "продавливает" выгодные ей инициативы, почти ни в чем себе не отказывая, и никак за свою "драконовскую" деятельность не расплачивается: народ в основной своей массе инертен, даже когда речь идет о предельно непопулярных мерах.

"Взять населению, в один год повысить пенсионный возраст, повысить налоги – и хоть бы хны. Для таких двух событий, которые одновременно проведены, то, что мы имели в протестах, это пшик, это отсутствие протестов, это очень спокойная ситуация", - констатировал эксперт, вспомнив также и о недавно введенном запрете эту самую власть критиковать.

По его оценке, безрадостно высказанной, Кремль, качественно мониторя общественные настроения, очень ловко маневрирует и, когда чувствует опасность возникновения "снежного кома" протестов или же чувствует, что произошло попадание в очень больную для граждан тему, то готова безропотно "сдать назад". Ошибок в этой поведенческой линии за последние годы специалист припомнить не смог - таких, чтобы с попустительства власти локальное недовольство вылилось в целую "волну".

"Когда они такую волну предполагают, они немножко отступают. И, например, в Екатеринбурге они сочли за благо для себя отступить. В других ситуациях мы видим, что они не отступают. И они, постепенно втягивая в долгий процесс, они репрессиями и локализуют и давят", - объяснил то, как работает механизм, Рогов.

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12:32    
Это иллюзия. В подавляющем большинстве случаев люди видят, что мирный протест не работает. Вместо обратной связи работает постоянный поток разнообразных манипуляций. Поэтому в обществе накапливается распределённый конфликтный потенциал, который прорвёт при залёте "чёрного лебедя" в такую цепную реакцию, которую будет уже не локализовать.

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