СМИ: Беглов в очереди к "самому главному и модному" среди чиновников старцу

Врио губернатора Александр Беглов «стоит в очереди» на общение со старцем Илием, духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пишет «Проект» со ссылкой на источники.

Собеседники издания называют Беглова в числе других бывших и действующих глав регионов, желающих попасть к старцу. Утверждается, что к нему же ездят генералы, советник президента Сергей Глазьев, не раз общался с ним президент России Владимир Путин.

Неназванные госслужащие утверждают, что к старцу едут за физическим исцелением, «очиститься духовно» после выполнения ответственных задач, за предсказанием политического будущего, за советами по поводу мирской жизни и работы. Илий – не единственный интересующий чиновников старец, едут и к другим. Собеседник агентства назвал Илия «самым главным и модным» из старцев, к которому «очередь из випов».

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