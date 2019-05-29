Прочтя диссертацию Беглова, Лев Лурье нашел ее забавной

Историк Лев Лурье поделился своими впечатлениями от прочтения диссертации врио губернатора Александра Беглова, этой весной ставшей "героиней" скандала. Он поиронизировал над тематикой этого произведения, совершенно "не вяжущейся", по его мнению, с официальным статусом чиновника.

"Она довольно комический характер носит, потому что рассказывает про то, как замечательные нравственные качества казачества влияют на организацию хозяйственной жизни казачества. Хозяйственная жизнь казачества давно позади, в 1917 году, и к Петербургу не имеет никакого отношения. У нас тут станицы не пасли буйные табуны, и странно, почему губернатор Петербурга не является специалистом, например, по зодчеству Трезини", - сказал Лурье в эфире "Эха Петербурга".

Развивая свою логику, ученый предположил, что Беглов и не помышлял становиться главным должностным лицом города, когда работал над исследовательским текстом, а мечтал проводить дни своей жизни где-нибудь в Краснодарском крае и беседовать там с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем о прелестях казачьего быта.

Диссертация Беглова, защищенная в 2012 году, носит название "Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов". Общественное движение "Диссернет", занятое поиском плагиата в научных работах известных людей (чаще всего - политиков), ранее объявило о том, что четыре научные статьи, на основе которых была написана диссертация, полны заимствований. Сам текст диссертации, по их оценке, выполнен гораздо акккуратнее.

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