Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева, ставшего послом РФ в Беларуси

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Дмитрия Мезенцева в связи с его назначением послом России в Беларуси, передает «Интерфакс».

На новую должность Мезенцева назначили после того, как освободили от должности предыдущего посла, Михаила Бабича. Последнего МИД Беларуси неоднократно критиковал за высказывания и поведение.

Мезенцев, прощаясь с коллегами, с трибуны отдельно поблагодарил спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Спикер в ответ пошутила, что не ее «провожают», и речь уже бывшего сенатора «снова породит слухи, что с ней прощаются», и сенаторы могут проголосовать за прекращение полномочий их обоих.

Ранее два СМИ – «Дождь» и «Коммерсантъ» - сообщили в апреле со ссылкой на источники, что Матвиенко может уйти с поста спикера Совфедом. Спустя месяц «Коммерсант» покинули редактор отдела политики Максим Иванов и спецкор Иван Сафронов, сообщив, что их вынудили уволиться из-за этой статьи. Вслед за ними редакцию в полном составе покинул весь отдел политики.

Сама Матвиенко причастность к увольнению журналистов отрицает, утверждая, что это «не ее стиль». Однако это не первый случай, когда проблемы в СМИ связывают с ее именем. В 2011 году из продажи изъяли тираж журнала «Власть», посвященный уходу Матвиенко с поста губернатора Петербурга в Совфед.

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