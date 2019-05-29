Зампреда правительства Коми уволили по коррупционным причинам

Первого вице-председателя правительства республики Коми Ларису Максимову отправил в отставку глава субъекта Федерации Сергей Гапликов, сообщается на правительственном сайте. Произошло это по причине утраченного к ней доверия.

К самому известию об увольнении имеется добавление: в некоем конфликте интересов в регионе Максимова представляла одну из сторон и ничего не предприняла для того, чтобы этот конфликт как-либо разрешить.

"Перед законом все равны. Я всегда придерживался и буду придерживаться этой позиции", - прокомментировал свое решение Гапликов.

По его убеждению, экс-чиновница нарушила Федеральный закон "О противодействии коррупции".