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12:52

Суши-бар в Приморском закрыли из-за бранных корней в "японском" названии

фото ЗакС политика Суши-бар в Приморском закрыли из-за бранных корней в "японском" названии

Петербургские антимонопольщики сообщили о том, что жалобы жителей Приморского района на казавшееся им непристойным название одного из-суши баров на Приморском проспекте удовлетворены, что заведение закрылось и смущающей граждан вывески больше нет.

Представители ООО "Успех", ранее оправдывавшеся тем, что название, написанное в русской транскрипции, переводится как "День недели суббота", извинились на заседании комиссии перед всеми, кого оно могло травмировать.

"Также по причине аморального названия мы продали бизнес и на данный момент наша компания никакой деятельности не ведет", - приводятся слова владельцев заведения общепита.

Однако, есть большая вероятность того, что одними извинениями "Успех" не отделается: им вменяется нарушение Закона о рекламе. Предпринимателям грозит административный штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

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