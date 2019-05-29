В летние выходные большегрузы не смогут ездить по Ленобласти

С наступлением лета и, соответственно, полноценного дачного сезона правительство Ленинградской области решило ограничить проезд по пригородным трассам для так называемых большегрузов - автомобилей, весящих более 3,5 тонн.

Габаритным машинам, попавшим в эту категорию, нельзя будет пользоваться региональными магистралями с 15 часов пятницы до полуночи воскресенья. Установленный режим будет действовать вплоть до наступления осени.

Тем не менее, для некоторых видов перевозок сделаны исключения. Они коснулись всех пассажирских автобусов, ремонтной техники, фур, перевозящих продукты, лекарства, топливо, асфальтобетон, почту и животных, а также транспортных средств, призванных помочь в борьбе с той или иной чрезвычайной ситуацией. Кроме того, исключение сделано для машин, в которых находятся военнослужащие при исполнении.