Генпрокуратура Литвы собирается продолжать расследование "дела 13 января 1991 года"

Генпрокуратура Литвы намерена продолжать досудебное разбирательство по делу о событиях 13 января 1991 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на BNS.

13 января 1991 года советские войска штурмовали телецентр в Вильнюсе, 15 человек погибли, около 600 получили ранения. Дело по этой операции было возбуждено в Литве более 20 лет назад. В апреле 2018 года дело было приостановлено, но это решение раскритиковали экс-глава Литвы Витатутас Ландсбергис и сын погибшего при тех событиях Робертас Повилайтис. По мнению потерпевшего, прокуратура сделала не все, чтобы привлечь виновных в ответственности.

В конце марта 2018 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по этому делу в военных преступлениях и преступлениях против человечности бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова. Первого приговорили к 10 годам лишении свободы заочно, второго – к 12.

Еще нескольким россиянам суд также заочно назначил от 4 до 14 лет колонии. В ответ Следственный комитет России возбудил дело против литовских судей по ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного приговора).