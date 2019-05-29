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13:53

Полицейские проводят рейды по жилищам мигрантов

фото ЗакС политика Полицейские проводят рейды по жилищам мигрантов

В связи с кровопролитной дракой, состоявшейся 20 мая в кафе на улице Салова, сотрудники МВД массово проводят рейды по местам проживания мигрантов, ища ее участников, передает ТАСС.

В операции 29 мая участвуют десятки полицейских.

"Сотрудники уголовного розыска это преступление раскрыли - установлены лица, подозреваемые в нанесении ножевых ранений. Это уроженцы одной из стран ближнего зарубежья, которые, по оперативной информации, скрываются в Петербурге", - прокомментировали ситуацию представители силовой структуры.

Сообщается, что соотечественники злоумышленников отказались помогать полиции в их поисках. Из-за этого обход мест плотной концентрации мигрантов было решено сделать столь масштабным.

В инциденте пострадали четыре человека, получившие ножевые ранения.

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