Резник: Москальковой лучше быть начальницей СИЗО

Депутат Законодательного собрания Максим Резник сообщил ЗАКС.Ру, что не удивился позиции уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, обвинившей участников согласованного первомайского шествия в Петербурге в провоцировании полиции на применение силы.

- На счет Москальковой у меня нет вообще никаких иллюзий. Мне кажется, этот человек вообще не свое место занимает. Ей лучше быть начальницей СИЗО, там она была бы на своем месте. У меня такие ощущения, - поделился Резник.

Федеральный омбудсмен в письме своему региональному коллеге Александру Шишлову назвала «вынужденной мерой» массовые задержания участников Первомая. Всю вину за случившееся на Невском проспекте она возложила на организаторов шествия демократической оппозиции. Депутата Резника в аппарате генерала-майора МВД в отставке Москальковой назвали «одним из активных организаторов правонарушений».

- Быть в числе «активнутых и противных» в данный момент в Петербурге - большая честь, - прокомментировал эту фразу сам Резник.

Напомним, «активнутыми и противными» петербуржцев назвал врио губернатора Александр Беглов, оговорившись во время своего выступления на первомайском митинге. 1 мая он возглавлял колонну провластных профсоюзных организаций и «Единой России». Она, как и вторая колонна, объединившая участников левых организаций, а также независимых профсоюзов, прошла по Невскому проспекту без проблем.

Шествие третьей колонны демократической оппозиции прекратилось после задержания нескольких активистов. Демократы остановили колонну, попросив полицейских и представительницу комитета по вопросам законности объяснить действия полиции и отпустить задержанных. Сотрудники МВД и Росгвардии в ответ на это силой освободили Невский проспект от демонстрантов. В автозаки попали более 60 человек. Одной из участниц шествия сломали плечо.

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