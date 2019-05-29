Горизбирком заказывает ночного водителя на выборы губернатора

Санкт-Петербургская избирательная комиссия готовится к разъездам во время избирательной кампании. С 1 июля по 9 сентября 2019 года Горизбирком готов потратить на автомобили с водителями 422 тысячи рублей. Поездки по ночному Петербургу тоже предусмотрены контрактом.

Закупка на автотранспортное обслуживание опубликована 29 мая. Представителям Горизбиркома потребуется три автомобиля с водителями. Целью закупки названо оперативное осуществление служебной деятельности на период проведения и подготовки выборов губернатора Петербурга.

Первый автомобиль будет обслуживать членов ГИК по рабочим дням с 1 июля по 6 сентября. Требования стандартные: восьмичасовой рабочий день, суббота и воскресенье - выходные. Плюс водителю придется забыть о своих делах 7 и 8 сентября. В эти дни рабочий день будет 12-часовым (с 7:00 до 19:00).

К августу Горизбиркому понадобится еще два автомобиля. Один из них будет катать представителей избиркома по рабочим дням до 6 сентября. А 9 сентября этот же водитель в течение 12 часов будет помогать ГИКу оперативно рассказывать об итогах выборов в разных точках города.

Еще один водитель будет работать по выходным с 3 августа по 7 сентября. Он же будет возить членов ГИК в ночь выборов. Его смена начнется 8 сентября в 19:00 и закончится в 7 утра.

Услуги будут оплачиваться по ставке 500 рублей в час.

Требования к самим автомобилям стандартные: кузов темного цвета, тонировка на задних стеклах, транспорт должен быть не ниже класса С. Водителям придется в свободное время мыть машину по три раза в неделю.

Контракт Горизбиркома на транспортное обслуживание в 2017 году на сумму более 7 млн рублей вызвал скандал. УФАС заявило, что комиссия не должна была заключать контракт с госпредприятием "Смольнинское" без торгов. А в комитете финансового контроля заключили, что сумма контракта была завышена. В итоге контракт был расторгнут через полгода после его заключения, по соглашению сторон.

Отметим, согласно декларациям членов Горизбиркома на штатной основе за 2018 год, личных автомобилей нет только у секретаря ГИК Марины Ждановой (зато у ее супруга числятся семь транспортных средств) и у Юрия Кузьмина.