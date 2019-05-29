Шульман: Задержанным на митингах не стоит ощущать себя жертвами ГУЛАГа

Политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман, входящая в президентский Совет по правам человека, постаралась приободрить всех тех, кто выходит на митинги политической направленности, боится быть задержанным и даже иногда бывает задержан. Знание некоторых базовых правил, заверила она в авторской радиопрограммы, является очень весомым аргументом в пользу того, что попавший под "пресс" государства отделается легким испугом и что ничего особо страшного с ним не произойдет.

Главным знанием для политолога является знание 51 статьи Конституции, дающей так называемое право на молчание в случае задержания.

Она спасет вам жизнь, вы не обязаны свидетельствовать против себя вообще никак. Вообще, два правила, которые опять же спасут вам жизнь практически в любой ситуации, это: никаких бесплатных адвокатов и никаких самооговоров. Бесплатные адвокаты работают только на сторону обвинения. — Екатерина Шульман

В современной России, заявила ученый, не та обстановка, в которой человек находится наедине с государством и не может рассчитывать на качественную правовую помощь. Напротив, претендовать на нее в сегодняшних условиях могут даже граждане, находящиеся в крайне стесненном материальном положении. Людям "без копейки в кармане" Шульман посоветовала обращаться к ней или к организациям "Агора" и "Команда 29".

"Уж чего-чего, а адвоката вам найдем, чай не в лесу. Не надо тоже воображать себя жертвой, понимаете ли, ГУЛАГа. Потому что люди часто впадают в какое-то оцепенение от ужаса и в этом состоянии оцепенения говорят много лишнего и вообще воображают себя единственными жертвами такого вот произвола могучей государственной машины", - отметила радиоведущая.

По словам женщины, машина действительно могучая и злопамятная, но помогать ей, оговаривая себя, из-за этого не следует.