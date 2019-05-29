Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

15:36

Беглов не хочет разбанить активиста штаба Навального во "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Беглов не хочет разбанить активиста штаба Навального во "ВКонтакте"

В Смольном не видят проблемы в ограничении активисту штаба Навального Дениса Михайлова доступа к странице врио губернатора Петербурга Алекcандра Беглова во «ВКонтакте» и отмечают, что смотреть ее можно и без авторизации на сайте, следует из ответа на запрос Михайлова.

«Говорят, вытаскивать из бана меня  не будут, а всю информацию я могу смотреть как неавторизованный пользователь», - отметил активист.

В ответе за подписью начальника управления по работе с обращениями граждан Елены Рудневой указано, что страница Беглова во «ВКонтакте» - это «один из дополнительных способов распространения информации» о его работе. Всю информацию о работе исполнительной власти можно смотреть на официальном сайте Смольного и на сайтах госорганов и местного самоуправления, говорится в ответе. К тому же информация о работе самого Беглова «широко освещается» в СМИ и «является предметом обсуждения в различных социальных сетях», считают в Смольном.

- Эта история началась очень интересно, - рассказал Михайлов ЗАКС.Ру. - Я пару раз заходил к нему на страницу, ничего не писал, а потом ответил какому-то человеку в комментарии. Ответил уважительно, без оскорблений, без перехода на личность Беглова. Через некоторое время я опять зашел на страницу и увидел, что заблокирован. Меня это возмутило, потому что мне действительно было очень интересно читать, что там пишут люди и что он сам там пишет.

На бан со стороны врио губернатора Михайлов пожаловался в прокуратуру середине апреля. Он указал, что аккаунт Беглова во «ВКонтакте» позиционируется как официальный, врио губернатора - руководитель госоргана субъекта России, и на него распространяются требования закона об информации. Однако ведомство рассматривать жалобу не стало, а переслало ее в администрацию губернатора.

Беглов создал страницу во «ВКонтакте» 11 марта, собираясь наладить диалог с петербуржцами. Нескольких активных граждан он внес в «черный список», хотя комментаторы ни к чему запрещенному не призывал и бранных слов не использовали. Подробнее о неожиданных интернет-чистках Беглова – в материале ЗАКС.Ру.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:42    
Общаться с антироссийским продажным дерьмом - себя не уважать.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
17:37 В Мурманской области украли железнодорожный мост

17:06 Лимонов считает, что ход расследования взрыва в Можайке специально замалчивают

17:04 Поймай меня, если сможешь: Беглов снова ушел от общения с журналистами   1

16:55 Политтехнолога Милосердова приговорили к 2,5 годам тюрьмы по делу об экстремистском сообществе

16:41 Предвыборный сайт Михаила Амосова подвергся кибератаке   2

16:35 Прокуратура не усмотрела экстремизма в книге Быкова о генерале Власове   3

16:08 "Лужа Харлашкина" и "песочница Беглова": На намывных территориях В.О. придумали новые топонимы

15:36 Беглов не хочет разбанить активиста штаба Навального во "ВКонтакте"   1

15:07 Шульман: Задержанным на митингах не стоит ощущать себя жертвами ГУЛАГа   2

14:46 Горизбирком заказывает ночного водителя на выборы губернатора   1

14:36 Резник: Москальковой лучше быть начальницей СИЗО   5

14:26 Эсеры недовольны отказом Смольного от проведения двух экоэкспертиз

14:00 Жители Бугров "наградили" Беглова и Дрозденко плакатами-медалями "за растущие пробки"

13:53 Полицейские проводят рейды по жилищам мигрантов

13:23 Генпрокуратура Литвы собирается продолжать расследование "дела 13 января 1991 года"   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.