Беглов не хочет разбанить активиста штаба Навального во "ВКонтакте"

В Смольном не видят проблемы в ограничении активисту штаба Навального Дениса Михайлова доступа к странице врио губернатора Петербурга Алекcандра Беглова во «ВКонтакте» и отмечают, что смотреть ее можно и без авторизации на сайте, следует из ответа на запрос Михайлова.

«Говорят, вытаскивать из бана меня не будут, а всю информацию я могу смотреть как неавторизованный пользователь», - отметил активист.

В ответе за подписью начальника управления по работе с обращениями граждан Елены Рудневой указано, что страница Беглова во «ВКонтакте» - это «один из дополнительных способов распространения информации» о его работе. Всю информацию о работе исполнительной власти можно смотреть на официальном сайте Смольного и на сайтах госорганов и местного самоуправления, говорится в ответе. К тому же информация о работе самого Беглова «широко освещается» в СМИ и «является предметом обсуждения в различных социальных сетях», считают в Смольном.

- Эта история началась очень интересно, - рассказал Михайлов ЗАКС.Ру. - Я пару раз заходил к нему на страницу, ничего не писал, а потом ответил какому-то человеку в комментарии. Ответил уважительно, без оскорблений, без перехода на личность Беглова. Через некоторое время я опять зашел на страницу и увидел, что заблокирован. Меня это возмутило, потому что мне действительно было очень интересно читать, что там пишут люди и что он сам там пишет.

На бан со стороны врио губернатора Михайлов пожаловался в прокуратуру середине апреля. Он указал, что аккаунт Беглова во «ВКонтакте» позиционируется как официальный, врио губернатора - руководитель госоргана субъекта России, и на него распространяются требования закона об информации. Однако ведомство рассматривать жалобу не стало, а переслало ее в администрацию губернатора.

Беглов создал страницу во «ВКонтакте» 11 марта, собираясь наладить диалог с петербуржцами. Нескольких активных граждан он внес в «черный список», хотя комментаторы ни к чему запрещенному не призывал и бранных слов не использовали. Подробнее о неожиданных интернет-чистках Беглова – в материале ЗАКС.Ру.