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Новости

16:35

Прокуратура не усмотрела экстремизма в книге Быкова о генерале Власове

фото ЗакС политика Прокуратура не усмотрела экстремизма в книге Быкова о генерале Власове

Генеральная прокуратура в лице своего руководителя Юрии Чайки отказалась возбуждать уголовное дело в отношении литератора и общественного деятеля Дмитрия Быкова из-за его еще не написанной книги о генерале Власове, перешедшего в годы Второй мировой войны на сторону немецко-фашистских войск. При этом не уточняется, как именно проводилась проверка, с учетом того, что произведение еще далеко от завершения и выхода в свет.

"Не все подобные случаи можно отнести к уголовно наказуемым деяниям о реабилитации нацизма. Так мы их всех можем пересажать в тюрьму. Многие высказывания в адрес бывшего советского строя и его руководства, хоть и вызывают справедливое возмущение общества, лежат, скорее, в нарушении нравственных и этических норм", - рассудил прокурор на встрече с депутатами Госдумы, слова которого цитирует "Интерфакс".

Проблемой был очень обеспокоен справедливоросс Анатолий Грешневиков, безуспешно вступивший с Чайкой в горячий спор.

Первая атака на Быкова такого рода произошла после его получившего резонанс выступления в стенах петербургской гостиницы "Гельвеция". В ходе беседы с поклонниками писатель предположил, что советская интеллигенция готова была соблазниться Гитлером и его идеологией, и для этого было только одно препятствие в виде антисемитизма фюрера. После этого член партии "Коммунисты России" написал против Быкова заявление в Следственный комитет, но и это силовое ведомство не нашло в словах их автора следов экстремизма.

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17:39    
Возможно, экстремизма и нет. Но жидовской наглости и презрения к стране, которая этому подонку дала всё, сколько угодно. К сожалению, это не статья УК. За это при возможности бьют морду. Сделал бы с удовольствием.

17:01    
Действительно. Он просто сожалел что Вермахт с РОА не взяли Москву....

16:49    
Потому и репрессии антисоветчиков-фашистов были в СССР в 30-е годы, так как в Советском Союзе, как и во ВСЕХ(!!!!!!!!!!!) странах Европы были огромнейшие креатуры фашистов...Но только ВЕЛИКОМУ Сталину удалось с ними справиться, большинство их нейтрализовать, а больше из стран никому! Даже в островной Англии была масса фашистов, которые всячески оказывали помощь Гитлеру! Когда говорят, что в Великой Отечественной войне победил Советский народ-это правда, но и правда то, что миллионы(!!!!!!!!) граждан СССР вели ожесточённую борьбу против Отечества! И только мудрость, воля и мужество Сталина спасли СССР от разгрома и фашистского порабощения, как все остальные страны Европы!

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