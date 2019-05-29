Политтехнолога Милосердова приговорили к 2,5 годам тюрьмы по делу об экстремистском сообществе

Нагатинский суд Москвы приговорил публициста и бывшего политтехнолога Петра Милосердова к 2,5 годам лишения свободы, передает «МБХ медиа».

Милосердорва признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка паспорта). Дело по ч. 5 ст. 33 УК РФ (пособничество в создании поддельного паспорта) было прекращено по истечении срока давности. По делу о подделке паспорта Милосердов приговорен к 320 часам обязательных работ.

Милосердов был арестован в конце января 2018 года. По версии следствия, он вместе с националистом Александром Поткиным создал экстремистское сообщество, которое в материалах дела обозначается как политтехнологический проект «Злой казах». В рамках проекта они якобы проводили в Киргизии тренинги для казахской молодежи и учили молодых людей проведению митингов и противодействию полиции.

Сам Милосердов утверждал, что проводил в Казахстане политологическое исследования по заказу Поткина, за что получил от него вознаграждение. В феврале 2019 года он пожаловался на избиение в здании суда со стороны конвоиров.