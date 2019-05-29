Лимонов считает, что ход расследования взрыва в Можайке специально замалчивают

Лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов напомнил читателям своего "Живого журнала" о петербургском взрыве в военно-космической академии Можайского, прогремевшем в начале апреля и о том, что с тех пор никакой открытой информации о последствиях взрыва не появляется, хотя событие было громким и было возбуждено уголовное дело по статье о покушение на убийство людей. Писатель обращает внимание, что последним общедоступным фактом по этой теме стало задержание курсанта по имени Вадим Осипов, а также официальная версия о взрыве противотанковой учебной мине.

"Я ещё тогда обратил внимание на глупость сообщения. Учебная мина именно потому и называется учебной, что взорваться не может. Тогда вынесло окно в академии, чуть позже заговорили о 500 граммах взрывчатки в тротиловом эквиваленте", - вспоминает свою реакцию двухмесячной давности Лимонов.

По его мнению, прав он был и в другом: сразу после инцидента он предсказал, что дело "темное" и что его будут всячески пытаться замалчивать, что россияне сейчас и наблюдают.

"Полиция была отстранена от расследования, они стояли только в оцеплении. Занимались всем ФСБ. И что имеем? Забытую невнятную историю. Где Осипов? Почему взрывал, если это он? Ничто не известно", - заключил автор.

Взрывное устройство сдетонировало днем 2 апреля уже после эвакуации здания академии на Петроградской стороне в процессе его разминирования. Травмы различной тяжести получили три сапера и оказавшаяся поблизости женщина-преподаватель.