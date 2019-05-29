Поймай меня, если сможешь: Беглов снова ушел от общения с журналистами

Мероприятия с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым не анонсируются широкой публике. Если же журналистам непровластных СМИ удается попасть на событие с временным главой города, то он всегда находит причины не отвечать на вопросы: то плотный график и надо идти, то хочется чаю попить.

Готовьте вопросы – ответов не будет

В пресс-центре ТАСС 29 мая прошла презентация проекта «Мой город – мои возможности». Старт проекту дал лично врио губернатора Беглов. Заранее о мероприятии широкой публике не сообщалось: ни ТАСС, ни администрация города не публиковали анонсы. Известно, что ради визита врио губернатора пресс-центр буквально накануне перенес на час другое ранее запланированное мероприятие. Информация о встрече с Бегловым распространилась через Telegram-каналы, что помогло некоторым журналистам всё же попасть на «открытое» мероприятие врио губернатора.

У входа в ТАСС журналистов встречало около пяти человек вместо привычного одного охранника. Зал для пресс-конференций был практически полон, но без большого ажиотажа. Рассевшись на первые ряды, корреспонденты приготовились слушать Беглова.

Перед началом брифинга сотрудники ТАССа предупредили собравшихся, что презентовать проект будут 50 минут, потом Беглов в течение 10 минут ответит на появившиеся у журналистов вопросы. А их с октября накопилось немало.

Врио губернатора выступил с короткой презентацией проекта-конкурса. Он рассказал, что «Мой город – мои возможности» поможет привлечь на государственную и муниципальную службу амбициозных и способных молодых людей. О важности опыта врио губернатора тоже упомянул: у участников конкурса будут кураторы, но главное – обновить руководящий состав и резерв города.

- Мы призываем нашу петербургскую молодежь активно принять участие в этом конкурсе. Мы даем вам возможность, открываем дорогу в будущее, дорогу к тем амбициям, дорогу к тем вершинам, которые можете на сегодняшний день достичь. Мы для этого открыты, для этого проводим этот конкурс, - заявил врио.

Далее последовал показ ролика о проекте, после которого планировалось перейти к другим спикерам: руководителю блока оценочных мероприятий конкурса Юлии Ивановой, победителю конкурса управленцев «Лидеры России» Алексею Малютину, а также членам наблюдательного совета «Мой город – мои возможности» Ники Стрижак и Дмитрию Ченцову. После показа видео модератор мероприятия и глава комитета по молодежной политике Юлия Аблец заявила, что у Беглова, к сожалению, очень плотный график – он вынужден покинуть мероприятие. Врио губернатора встал из-за стола с пожеланиями всего хорошего удивленным журналистам.

- Коллеги, спасибо. Всем хороших новостей. Всего доброго, - попрощался Беглов под громкий шепот присутствующих.

Врио губернатора стремительно скрылся за дверью, куда за ним отправилась большая часть зала в надежде задать хотя бы несколько вопросов. Беглов оказался проворнее и скрылся из вида быстрее, чем опешившие журналисты вышли из зала для пресс-конференций.

Безответщина

От СМИ временный глава города уходит не в первый раз. Бывший губернатора Петербурга Георгий Полтавченко 5 октября 2018 года представил в администрации нового руководителя – Александра Беглова. Только назначенный врио выступил с торжественной речью вслед за Полтавченко, но общаться с журналистами не захотел. Тогда представителей СМИ предупредили об этом заранее.

В феврале 2019 года бывший и временно исполняющий главы Петербурга снова встретились – на этот раз в Законодательном собрании для награждения Полтавченко за особый вклад в развитие Санкт-Петербурга. После мероприятия Беглов общался в коридоре с бывшим гендиректором «Метростроя» Вадимом Александровым. Журналисты решили попытать счастье и попросить врио губернатора ответить на вопросы, но путь представителям СМИ преградил мужчина в черном пиджаке.

- Официальная часть закончена, сейчас у них личная беседа, - заявил «охранник».

Журналистам из неподконтрольных Смольному СМИ не удалось пообщаться с Бегловым и после «отчета» врио о работе перед депутатами ЗакСа. Временный глава Петербурга прошел мимо корреспондентов, произнеся «дайте попить чаю».

И другие тоже

Работники СМИ не единственная категория, с которой врио общается выборочно. Оппозиционные депутаты в январе отправили жалобу в прокуратуру с заявлением о том, что Беглов не назначает им личные приемы для обсуждения городских проблем. Прокуратура ответила парламентариям, что в Уставе города нет порядка проведения внеочередных приемов и предложенный для обсуждения вопрос не находится в компетенции депутатов. Они хотели поговорить с Бегловым в частности о застройке территории у Пулковской обсерватории.

На публичных мероприятиях задать вопросы временному главе города депутатам также нелегко. В частности, во время выступления Беглова в ЗакСе 10 октября не нашлось времени на вопросы как депутатов, так и журналистов. При «отчете» временного градоначальника в парламенте каждая фракция могла поинтересоваться мнением Беглова только по одной проблеме.

Закрытость временного руководителя Петербургом не обошла стороной и активистов. В начале марта врио губернатора создал свою страницу в социальной сети «ВКонтакте» с фразой «Открытость власти – это очень важно». Активисты и градозащитники писали сообщения и комментарии с просьбой обратить внимание на ту или иную проблему города, но автор страницы им не отвечал. Особо активных заблокировали, лишив возможности даже отслеживать новые записи врио губернатора.

София Саттарова

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